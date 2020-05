Kadıköy'de koku ve sinek isyanı

KADIKÖY'de yarım bırakılan yıkım sonrası 4 yıldır kaderine terk edilen alandan yayılan pis koku ve sinekler çevre sakinlerini isyan ettirdi.

KADIKÖY'de yarım bırakılan yıkım sonrası 4 yıldır kaderine terk edilen alandan yayılan pis koku ve sinekler çevre sakinlerini isyan ettirdi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenilenmesi için bir inşaat firması tarafından yıkılan Erenköy Ethem Efendi Caddesi'ndeki Güven Apartmanı'nın inşaatı, iddialara göre yaklaşık 4 yıl önce kaderine terk edildi. Yarım bırakılan inşaat alanında zamanla pis su birikintileri ve inşaat malzemelerinden oluşan çöp yığınları oluşmaya başladı. Binanın sadece temel inşaatının bulunduğu alanda biriken su çevreye kötü koku yayarken, bölgeye çok sayıda kurbağa ve sineğin de dolmasına neden oldu. Bırakılan camlar, moloz yığınları ve fayans parçaları gibi inşaat malzemeleri, parçalandıkları için çevredekiler için de tehlike oluşturmaya başladı.

ŞİKAYET ETTİLER İnşaat alanın çevresi sac bariyerlerle çevrilirken alanın içinde herhangi bir güvenlik görevlisi bulunmuyor. Çevre sakinleri, evsizlerin inşaat alanına kurdukları bir barakayı mesken edindiklerini ve burada yaşadıkları için endişelendiklerini söyledi. Alandaki 2 ağacın kökünden sökülerek devrildiği görülürken, yanındaki apartmanın otoparkıyla arasında bulunan duvardaki çatlaklar da dikkat çekti. Yarım bırakılan inşaat ile ilgili belediyeye defalarca müracaat ettiklerini söyleyen çevre sakinleri, inşaat alanıyla ve oluşturduğu sorunlarla kimsenin ilgilenmediğini iddia etti. İnşaat alanının çevresindeki apartmanlarda oturanlar, suların yaydığı pis koku ile sineklerden rahatsız oldukları ve kurbağa sesinden dolayı uyuyamadıklarını söyledi.

"MÜRACAAT ETMEDİĞİMİZ BELEDİYE, BEYAZ MASA KALMADI"İnşaat alanının yanındaki binada oturan ve çok mağdur olduklarını söyleyen Ela Selim, "Aşağı yukarı 4 sene önce burada bir müteahhitle kentsel dönüşüm için anlaşma oldu. Müteahhit geldi, buradaki binayı yıktı. Sonra aralarında bir anlaşmazlık oldu. Mütteahhit vazgeçti. 4 senedir müracaat etmediğimiz belediye, Beyaz Masa kalmadı. İmza da topladık ama sanki haritadan silinmiş gibi adresi bile bulamaz oldular. Buraya sokak hayvanları geliyor, su birikimi olmuş, kokular var, görmediğimiz enteresan böcekler var ve bu binaların her birinde çocuk var. Buraya kulübe falan yapmışlar. Yabancı, kağıt toplayan, plastik toplayan kişiler geliyor ve burada yaşıyorlar. Biz bu binalardan nelere şahit olduk, çok mağduruz. Kiralık daireler var, şu yıkılmış binadan dolayı kiraya gitmiyor. Şurada 39 tane daire varmış. Hiçbiri yok, hiç gelmiyorlar. Burada bir baraka vardı, güvenlik vardı. Onlar da gittikten sonra burası bildiğin kanunsuz bir yer oldu. Belediye bir el koysun. Ne yapacakları onların bildiği bir şey, bizi ilgilendirmez. Biz burada yaşıyoruz ve sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam etmek istiyoruz. Her an şuradaki duvarlar yıkılabilir ve burada bizim arabalarımız duruyor. Burada biriken pis sulardan yaz günleri çok pis bir koku geliyor. Kurbağa sesleri geceleri uykularımızı kaçırıyor. Görmediğimiz, tanımadığımız, sinek ve arı gibi değil, başka türlü böcekler var. Bu böcekler çocuklarımızı sokabilir ve bize başka rahatsızlıklar da çıkarabilir" dedi. "4 YIL KADARDIR BU HALDE"Belediyeye başvurduklarını ama kimsenin gelmediğini ve biriken sularının apartman temellerine de zarar verdiğini söyleyen Abdullah Yıldız ise, "Burası 4 yıl kadardır bu halde. Burayı böyle açtılar. Yazın çok sinek, kelebek oluyor. Evlere hep kelebek doluyor. Belediyeyi arıyoruz, 'gelin, ilaçlayın, suyu çekin' diyoruz. 4 senedir buraya ne belediye geliyor ne başka bir şey. Böyle uğraşıyoruz. Burası yenilenecekti. Kat ittifakından dolayı böyle sorunlu oldu, kaldı. Pis sular var, insanlar buraya hayvanlarını getiriyor ve pisliklerini buraya yaptırıyor. Dün de birisi geldi. Şuraya malzeme koydu, üstünü kapattı. İnşaat sahibi midir, başka birisi burayı depo olarak mı kullanıyor bilmiyoruz. Atıkları buraya atıyorlar. Sinek, kelebek çok oluyor. Yazın burada cam açamıyoruz. Sinek, kelebek olmasa, pis koku da gelmez. Hepsi sudan kaynaklanıyor. Burada su birikiyor, apartmanların temellerine de su gidiyor. Burada bir apartman olacaktı. 15 kat yapacaklardı, 12'ye düşürdüler. Oradan müteahhitle sorun yaşadılar" diye konuştu.

