Kadıköy'de "kız meselesi" kanlı bitti: 4 yaralı
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Kadıköy'de "kız meselesi" kanlı bitti: 4 yaralı

Kadıköy'de "kız meselesi" kanlı bitti: 4 yaralı Bayramın ilk gününde Kadıköy'de bir grup genç arasında kız meselesinden dolayı çıkan sopa ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

25.05.2020 00:03 | Son Güncelleme: 25.05.2020 00:08

Kadıköy'de "kız meselesi" kanlı bitti: 4 yaralı

İSTANBUL - Bayramın ilk gününde Kadıköy'de bir grup genç arasında kız meselesinden dolayı çıkan sopa ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada mahalleli zırhlı araçlarla olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kavga, gece 23.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde Erler sokakta oturan bir grup genç arasında meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç arasında kız meselesinden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgaya karışan 4 genç vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada bazı yaralılar kendi imkanları ile Hastaneye giderken 1 yaralı ambulansla Göztepe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Öte yandan polis ekipleri kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

Kadıköy'de 'kız meselesi' kanlı bitti: 4 yaralı

Kaynak: İHA

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