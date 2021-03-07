Kadıköy'de kısıtlama günü korona virüs denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadıköy'de kısıtlama günü korona virüs denetimi

07.03.2021 15:32 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:54

Kadıköy'de kısıtlama günü korona virüs denetimi Korona virüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderilen genelge sonrası Kadıköy'de otel denetimi gerçekleştirildi.

Kadıköy'de kısıtlama günü korona virüs denetimi

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderilen genelge sonrası Kadıköy'de otel denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri otel sınırları içerisinde uyulması gereken kuralları hatırlatarak, incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen genelge sonrası İstanbul'da da oteller polis ekipleri tarafından denetlendi. "Dinamik Denetim Modeli"nin hayata geçirildiği belirtilen genelge sonrası Kadıköy'de bulunan bir otelde korona virüs ile mücadele kapsamında denetlendi.

Otele giriş yapan ekipler maske, sosyal mesafe ve maske başta olmak üzere otel restoran ve lobisinde incelemeler yaparak yetkililere sürece ilişkin bilgiler verdi.

Kadıköy'de kısıtlama günü korona virüs denetimi
Kadıköy'de kısıtlama günü korona virüs denetimi
Kadıköy'de kısıtlama günü korona virüs denetimi
Kadıköy'de kısıtlama günü korona virüs denetimi
Kadıköy'de kısıtlama günü korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Serdar Ortaç Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadıköy'de kısıtlama günü korona virüs denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 15:54:11. #1.16#
title