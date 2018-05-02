Kadıköy'de Kiliseye Yapılan Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazıp kapısının önüne çöp dökülmesiyle ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Serdar K.'nın kilisenin duvarına yazı yazdıktan sonra giriş kapısının önüne devirdiği çöpleri dağıttığı görülüyor.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Kadıköy'deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazıp önüne çöp döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan Serdar K. mahkemece adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştı.

KİLİSENİN DUVARINA YAZI YAZIP ÇÖP DÖKMÜŞTÜ

Kadıköy Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Caferağa Mahallesi'ndeki kilisenin duvarına "Erzurumlu 25 bu vatan bizim" şeklinde yazı yazan ve kilise önündeki çöp konteynerlerini kapının önüne getirip içindekileri yere döken kişinin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan S.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

SAVCILIKTA İFADESİ ALINDI

Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli S.K'nın soruşturma savcılığınca ifadesi alındı. Savcılık, şüpheli S.K'yı adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli S.K'nın haftanın iki günü ikametine en yakın polis merkezine imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

"ASTIĞIM POSTERİN İNDİRİLDİĞİNİ GÖRÜNCE SİNİRLENİP YAZI YAZDIM"

Öte yandan şüpheli S.K'nın savcılıktaki ifadesinde, "Birkaç gün önce Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin ön tarafına Mustafa Kemal Atatürk'e ait posteri astım. Yanına da güller taktım. Ertesi gün posterin yerinden indirildiğini görünce sinirlendim. 30 Nisan'da hatırlamadığım bir saatte kilisenin duvarına bahsi geçen yazıları yazdım. Çevreden topladığım çöpleri de kapısına döktüm." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ

Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce iki kez intihara teşebbüs ettiği belirtilen şüphelinin olayın ardından yakalanmamak için metruk bir binanın çatı katında saklandığı ve yerinin tespit edilememesi için cep telefonunu kapattığı belirlenmişti.