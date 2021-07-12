Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkıp oynayan şüpheliler gözaltına alındı
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Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkıp oynayan şüpheliler gözaltına alındı

Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkıp oynayan şüpheliler gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkarak müzik eşliğinde oynadığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkarak müzik eşliğinde oynadığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynamasına ilişkin soruşturma başlattı.

Savcılık, soruşturma kapsamında, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerine talimat verdi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, kilise duvarının üstüne çıkarak oynadığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

Kadıköy'deki Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak oynadığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Kadıköy'deki Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak oynadığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
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