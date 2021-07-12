Kadıköy'de kilise duvarının üzerinde oynadığı iddia edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi

Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkarak müzik eşliğinde oynanmasına ilişkin gözaltına alınanlardan 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkarak müzik eşliğinde oynanmasına ilişkin gözaltına alınanlardan 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynamasına ilişkin soruşturma başlattı.

Savcılık, soruşturma kapsamında, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerine talimat verdi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, Y.E.U ve Ö.F.A. ile aracın sahibi O.Y.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan 3 şüpheli, adli kontrol altına alınmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Ö.F.A. ve Y.E.U'nun "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işledikleri gerekçesiyle "1 ay süreyle "konutunu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Hakimlik, şüpheli O.Y. hakkındaki adli kontrol talebini ise reddetti.

Müşteki şikayetçi olmadı

Öte yandan, müşteki Karabet Baliyev emniyette verdiği ifadesinde, Surp Takavor Kilisesi'nin yönetim kurulunda olduğunu belirterek, "Gerçekleşen olay ile ilgili bir vatandaş vasıtasıyla bilgi sahibi oldum. Bahse konu olayı videoda gördüm. Kilisenin duvarına çıkan kişileri tanımam. Bu konu ile ilgili herhangi bir art niyet görmüyorum, bu kişiler zarar vermemiştir. Bu konu ile alakalı herhangi bir şikayetim yoktur." şeklinde beyanda bulundu.

Şüphelilerden Y.E.U. da emniyetteki ifadesinde, olay günü arkadaşları Ö.F.A. ve O.Y. ile gezmek amacıyla Kadıköy'e gittiklerini, ilk önce bir kafede oturduklarını, daha sonra arkadaşlarıyla aşağıya indiklerini, arkadaşı O.Y.'nin aracını meydana çektiğini anlattı.

Arkadaşı O.Y'nin burada müzik açtığını aktaran Y.E.U, şunları kaydetti:

"Arabanın karşısında bir bina vardı. Kilise olduğunu biliyordum çünkü haç amblemi vardı. Daha sonra orada bulunan diğer tanımadığım insanlarla birlikte kilisenin duvarına çıktım. Burada dans etmeye, oynamaya başladık. En fazla 5 dakika kadar burada dans ettik. Ben ne kiliseye, ne de başka bir ibadethaneye zarar vermedim. Dalga geçmek gibi bir niyetim yoktu. Olay sanki dalga geçmişiz gibi yansıtıldı. Kesinlikle suçlamayı kabul etmiyorum. Olay günü aşırı derecede değil, orta derecede alkollüydüm. Kilisenin duvarına çıkma sebebim kalabalığı daha iyi görebilmek. atmosferi daha iyi yaşamaktan dolayıydı. Oranın ilk başta kilise olduğunu bilseydim zaten oraya çıkmaz ve dans etmezdim."

Şüpheli Ö.F.A. ise suçlamalı kabul etmediğini ifade ederek, "Ben çıktığım duvarın kilise duvarı olduğunu bilmiyordum. Tamamen etrafı daha iyi izleyebilmek müzik ve alkolün etkisi ile oradan insanlara daha iyi bakabilmek amacı ile çıktım. Kesinlikle bir art niyetim yoktu" şeklinde beyanda bulundu.

Başsavcılıktan açıklama

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, gece saat 01.30 civarında Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önüne araçla gelen şüphelilerden O.Y'nin müzik yayını yapmak ve onunla beraber olan şüpheliler Y.E.U ile Ö.F.A'nın da kilisenin ön duvarına çıkıp oynamak suretiyle suç işlediklerinin ihbarı üzerine cumhuriyet başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin aynı gün yakalanıp gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşlemlerin tamamlanmasını müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheliler, üzerlerine atılı olup kanunda tutuklama yasağı öngörülen 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan 'konutlarını terk etmemek suretiyle' adli kontrol altına alınmaları talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle ortaya çıkarılması ve eylemi gerçekleştiren kişiler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken tüm adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 00.55 sıralarında KadıköyCaferağa Mahallesi Khalkedon Meydanı'nda, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergilediklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö.F.A. ile aracın sahibi O.Y. ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz