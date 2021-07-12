Kadıköy'de kilise duvarında dans eden 3 şüpheli gözaltına alındı
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Kadıköy'de kilise duvarında dans eden 3 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de kilise duvarında dans eden 3 şüpheli gözaltına alındı -Valilikten açıklama: "İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz" Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvarın üzerinde dans eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy'de kilise duvarında dans eden 3 şüpheli gözaltına alındı

-Valilikten açıklama: "İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz"

İSTANBUL - Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvarın üzerinde dans eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvarın üzerine çıkan 3 kişinin müzik eşliğinde dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri süren şüphelilerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, İstanbul Valiliği'nden basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "11.07.2021 Pazar günü saat 00.55 sıralarında Kadıköy İlçemiz Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kadıköy'de kilise duvarında dans eden 3 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gamze Erdemir

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