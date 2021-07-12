Kadıköy'de kilise duvarında dans eden 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvarın üzerinde dans eden 3 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvarın üzerinde dans eden 3 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvarın üzerine çıkan 3 kişinin müzik eşliğinde dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
(Halit Arslan - Mustafa Ayabakan/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı