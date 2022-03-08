KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de kebapçıdan 'Kadınları ayrıştırmıyoruz' konsepti

İSTANBUL Kadıköy'de bir kebapçı restorantı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 'kadınları ayrıştırmıyoruz' konseptiyle karşıladı. Masalara yerleştirilen mimoza çiçeği ve notlar yüzleri gülümsetirken, kebapçı işletmesi tarafından kadınlar gününe ilişkin bir not da yayınladı.

Kadıköy'de hizmet veren bir kebapçı restorantı Kadınlar Günü'ne özel yapılan günü birlik indirim ve kampanyaları redderek müşterilerini 'kadınları ayrıştırmıyoruz' konseptiyle karşıladı. Yılın her günü kadınlara değer verilmesi gerektiğini belirten çalışma kapsamında kadınların 'güçlü' karakterlerine vurgu yapması açısından da masalara mimoza çiçeği ve notlar yerleştirildi. İşletme tarafından kadınları ayrıştırmanın zararlarına yönelikte bir not hazırlandı.

Kadını olumlu ya da olumsuz ayrıştırmak kadınlarımıza zarar verir"

Konuya ilişkin konuşan işletme sahibi İzzettin Oral, "Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir etkinlik ya da kampanyamız yoktur. Biz kadınları ayrıştırarak onların üzerinde farklı kampanyalarla gelir elde etmek istemiyoruz. Biz bu konu üzerine bir de not yayınladık. Mesajın özetinde; kadını olumlu ya da olumsuz ayrıştırmak kadınlarımıza zarar verir. Bu fikrin özeti olarak masalara da mimoza çiçeği yerleştirdik. Herkesin bildiği gibi mimoza çiçeği, naif ve kırılgandır ancak güçlü köklere sahiptir. Ayrıca mimoza çiçeğimizin yanlarına küçük notlarda hazırladık. Bu notlarda mimoza çiçeğinin kadınlara benzerliğini anlattık" diye konuştu.

"Kadınlar Türkiye'nin gücüdür"

Restoranta müşteri olarak gelen vatandaşlardan İlayda Yardımcı, " Öncelikle güzel bir çalışma olmuş. Böyle bir günde bizlere bu şekilde yaklaştıkları için teşekkür ederiz. Kadınlar Günü tek bir günden ibaret olmamalı. Kadınlar Türkiye'nin gücüdür. Bu sebeple kadınların üzerinde prim yapmamalı onları ayrıştırmamalıyız. Mimoza çiçeği de çok anlamlı olmuş" dedi.