Kadıköy'de Kazaya Neden Olduğu Öne Sürülen Rögara Dubalı Önlem

KADIKÖY'de dün bir kişinin öldüğü kazaya neden olduğu öne sürülen yol seviyesinden yüksek rögara bugün dubalı önlem alındı.



Kadıköy Fikirtepe'de dün akşam Selim Kürşat Erdoğan aracıyla 10 metre yükseklikten çevreyoluna uçtu. Yol seviyesinden oldukça yüksekte olduğu görülen rögar kapağının neden olduğu iddia edilen feci kazada 47 yaşındaki Selim Kürşat Erdoğan hayatı kaybetti.



Kazaya neden olduğu öne sürülen rögar kapağına bugün dubalı önlem alındığı görüldü. Rögarın üstüne ışıklı uyarı dubası konuldu. Yolu kullanan sürücüler, çevredeki şantiyelerden şikayet ederken "Can güvenliğimiz yok" dediler.



- İstanbul