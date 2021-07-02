Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Kadıköy'de taksiye çarpan otomobil sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.

Kadıköy'de taksiye çarpan otomobil sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, 06 LLP 41 plakalı otomobil D100 kara yolu Fikirtepe sapağında 34 TEK 09 plakalı taksiye çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Takside sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazada, bariyere çarpan taksi kullanılamaz hale geldi.

Otomobil sürücüsünün, aşırı hız yapıp makas atarak yolda ilerlediği ve kaza yerinden yaralı halde arkadaşıyla kaçtığı iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş bulundu: 4 gündür yemek yemedim
Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş bulundu: 4 gündür yemek yemedim
Otobüsteki taciz şüphelisi İstanbul Kart'tan yakalandı
Otobüsteki taciz şüphelisi İstanbul Kart'tan yakalandı
Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Fahrettin Koca Vladimir Putin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel İbrahim Selim Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Cristiano Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 03:00:25. #1.14#

title