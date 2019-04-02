Kadıköy'de Kavga: 2 Yaralı

Kadıköy'de çıkan kavgada, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Fenerbahçe Mahallesi Egemen Sokağı'nda, iş ortağı olduğu belirtilen iki kişi arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.K, silahla ortağı V.B'ye ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla yaralanan V.B. ile darp sonucu yaralanan G.K, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA