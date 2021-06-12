Son dakika haber... Kadıköy'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada
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Son dakika haber... Kadıköy'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kadıköy'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki bir kamyonetin kasasında, yüklerin üzerinde korunaksız olarak seyahat eden 2 kişi, görenleri endişelendirdi.

Kadıköy'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki bir kamyonetin kasasında, yüklerin üzerinde korunaksız olarak seyahat eden 2 kişi, görenleri endişelendirdi. Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda Göztepe yönüne doğru seyir halindeki kamyon, sürücülerin dikkatini çekti. Masa ve sandalyelerle yüklü kamyonun kasasındaki 2 kişi, korunaksız olarak seyahat ederken, bu anlar başka sürücü tarafından kayda alındı. Kamyon kasasında, yüklerin üzerinde giden kişilerin rahat tavırları ise dikkat çekti.

Son dakika haber... Kadıköy'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada
Son dakika haber... Kadıköy'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada
Son dakika haber... Kadıköy'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada
Son dakika haber... Kadıköy'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

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