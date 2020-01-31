KADIKÖY'DE KAMYONET DEVRİLDİ; TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Haberler » Güncel » KADIKÖY'DE KAMYONET DEVRİLDİ; TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU - Haber

KADIKÖY'DE KAMYONET DEVRİLDİ; TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA Kadıköy D 100 Karayolu yan yol, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi sapağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan kamyonet devrildi.

31.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:29
KADIKÖY'DE KAMYONET DEVRİLDİ; TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA 

D 100 Karayolu yan yol, sapağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle D 100 yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında D 100 yanyol Bostancı Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi sapağında meydana geldi. Bahattin Türkmen'in kullandığı 34 Y 1867 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kaza yan yolda trafik yoğunluğuna neden oldu. Kamyonetin çekiciyle kaldırılmasının ardından yolda trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü ------------Kamyonet kaldırılması-Yoğunlaşan trafik-Belediye ekiplerinin çalışması-Genel ve detay 

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler