Kadıköy'de kamyonet devrildi

KADIKÖY'DE refüjü aşıp, karşı yola geçen kamyonet devrildi. Sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sat 12.30 sıralarında Bostancı Mahallesi Mehmet Şevki Paşa Caddesinde meydana geldi. 34 VJ 8002 plakalı kamyonet, sürücüsü Suat Yörüdü'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjü aşıp karşı yola geçti. Yolun kenarındaki 2 motosiklete çarpan kamyonet devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya gören Orhan Özistanbullu, "Kamyonet aşağıya doğru ilerliyordu. Önündeki araçlar yavaşlayınca, kontrolden çıkarak yolun karşısına geçti. Allah'tan o sırada yaya yoktu. Motorlara çarptıktan sonra devrildi." dedi.