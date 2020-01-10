Kadıköy'de kameralara takılan taciz şüphelisi yakalandı
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Kadıköy'de kameralara takılan taciz şüphelisi yakalandı

Kadıköy'de genç bir kadını sokak sokak takip edip taciz etiği iddia edilen şahıs yakalandı.

10.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:21
Kadıköy'de kameralara takılan taciz şüphelisi yakalandı

'de genç bir kadını sokak sokak takip edip taciz etiği iddia edilen şahıs yakalandı. Önce kameralara ardından polise yakalanan şahıs emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Kadıköy 'da yılbaşı gecesi genç bir kadını sokak sokak takip eden şahıs ardından genç kızı taciz etmişti. Kameralara da takılan şahıs ardından kayıplara karışmıştı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı inceleme sonrası F.K. isimli şahsı kısa sürede yakaladı. Tacize uğrayan genç kadın şahsı teşhis etti. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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