Kadıköy'de kaldırımı kullanan motosiklet ve scooter sürücülerine ceza kesildi - Haberler
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Kadıköy'de kaldırımı kullanan motosiklet ve scooter sürücülerine ceza kesildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kadıköy'de kaldırımı kullanan motosiklet ve scooter sürücülerine ceza kesildi

KADIKÖY'de elektrikli scooter ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de elektrikli scooter ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy Bağdat Caddesi'nde motosiklet ve elektrikli scooter sürücülerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde yasak olmasına rağmen kaldırımda ilerleyen motosiklet sürücüleri tek tek durdurularak ceza yazıldı. Ayrıca bisiklet yolunu kullanmak yerine kaldırımda giden elektrikli scooter sürücülerine de cezai işlem uygulandı. Elektrikli Scooter ile kaldırımda ilerlediği için ceza yazılan Erman Burmalı, "Scooter kaldırımda kullanılmıyormuş. Öğrenmiş oldum. Memur beylere teşekkür ediyorum. Tüm kaldırımlarda scooterlar var. Varsa burada kullanılıyor diye biliyoruz. Bunun hakkında bilgilendirme yaparlarsa iyi olur. Bir tabela koyarlar ve burada kullanılmıyor derler. ya da televizyonlarda bilgilendirme reklamları yapılıyor. Cezai işlem uyguluyorlarsa onu da anlamış değilim. Burada park edilen ve burada sürekli kullanılan bir şeyin neden cezası uygulanıyor onu da bilmiyorum." dedi.


- İstanbul
Kadıköy'de kaldırımı kullanan motosiklet ve scooter sürücülerine ceza kesildi

Kadıköy'de kaldırımı kullanan motosiklet ve scooter sürücülerine ceza kesildi

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