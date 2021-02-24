Kadıköy'de kaldırıma çarpan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

KADIKÖY'de sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde otomobille dolaşmaya çıkan 2 kişinin bulunduğu araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.

Kaza saat 04.00 sıralarında Bostancı Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Şahin Kurtgözü'nün kullandığı 34 BNG 506 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma vurdu, ardından takla atarak yol ortasında yan yattı. Kaza anında otomobilde bulunan sürücü Şahin Kurtgözü ile Yaren Büyükyılmaz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLAL ETMEKTEN İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Koronavirüsü ile mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde herhangi bir izin belgeleri olmadan dışarıda olan 2 kişiye de idari para cezası uygulandı.

"OLDU BİTTİ, CANIMIZA GELMESİN"

Sürücü Şahin Kurtgözü kaza ile ilgili olarak; "Bir anlık dalgınlığa geldi, nasıl olduğunu anlatırım ama gereksiz bence. İki dakika önce en arabanın içinden çıktım. Benim omuzum çıktı, sen bana soru soruyorsun. Teşekkür ederim ama bir anlık boşluğumuza geldi, oldu bitti, canımıza gelmesin" şeklinde konuştu. Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.- Okur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OPKUR