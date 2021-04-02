Kadıköy'de kahve posası çiçeklere can verdi

Kadıköy Belediyesi'nin başlattığı pilot proje "Az Atık Çok Kahve" uygulaması meyvelerini vermeye başladı.

Kadıköy Belediyesi'nin başlattığı pilot proje "Az Atık Çok Kahve" uygulaması meyvelerini vermeye başladı. Kampanyaya dahil olan kahve dükkanlarından toplanan 549 kilogram çay ve kahve posası kompost haline dönüştürüldü. Bu kompost Kadıköy'de baharın gelişini müjdeleyen park ve bahçelerde çiçek ve ağaçların yeşermesi, canlanması için gübre olarak kullanılıyor.

Kadıköy'de tek kullanımlık kahve bardağı kullanımını azaltmak için Yel değirmeni Karakolhane caddesinde başlayan, Moda'da devam eden "Az Atık Çok Kahve" kampanyasında 3 aylık süre içerisinde 549 kilogram çay ve kahve posası toplandı, 6 bin 420 bardak çöpe atılmaktan kurtarıldı. Kadıköy Belediyesi Çevre Müdürlüğü tarafından tek kullanımlık bardakların kullanımını azaltmak için başlatılan "Az Atık Çok Kahve" kampanyası 4'üncü ayına girdi. Kamuoyunda bilinenin aksine içi plastik kaplı olan ve geri dönüştürülemeyen bardaklar, özellikle kahve dükkanlarında ciddi bir atık oluşumuna neden oluyor. 10 dakika kullanıp attığımız bu bardaklar doğada yüzlerce yıl kirlilik oluşturuyor. Bu atık miktarını azaltmak ve bilinçlendirme amacıyla Yeldeğirmeni Karakolhane Caddesi ve Moda'da kampanyaya katılan kahve dükkanlarında başlatılan "Az Atık Çok Kahve" kampanyası ile kahve termosu ile giden müşterilere yüzde 20 oranında indirim uygulanıyor. 4 aylık süreç içerisinde 37 kafenin katıldığı kampanyanın sonuçları, pandemideki müşteri dolaşımının az olması ve sınırlı olarak yürütülen pilot bölge uygulamasına rağmen kısa zamanda etkin sonuçlar verdi. Çevre Müdürlüğünün 4 aylık verilerine göre, ortalama olarak, kampanyaya günlük katılım gösteren kişi sayısı 107 olurken, haftada 537, ayda ise 2 bin 140 adet tek kullanımlık bardak kullanımı önlenmiş oldu. Kahve dükkanlarından toplanan çay ve kahve atıklarının biriktirilerek kompost yapılması süreci içinde 3 ayda 549 kilogram posa toplandı. Bu posadan ise park ve bahçelerde gübre olarak kullanılmak üzere 200 kilogram kompost elde edildi. Bu uygulama ile hem ayrıştırmadan atılan plastik kaplı tek kullanımlık bardaklar çöpe atılmadı, hem de ayrıştırılarak doğaya faydalı hale dönüşebilir çay ve kahve posaları boşa gitmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı