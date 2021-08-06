Kadıköy'de kadınlardan kadın cinayetleri eylemi
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Kadıköy'de kadınlardan kadın cinayetleri eylemi

Kadıköy'de kadınlardan kadın cinayetleri eylemi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de kadınlar, kadın cinayetlerini protesto eylemi düzenledi.

KADIKÖY'de kadınlar, kadın cinayetlerini protesto eylemi düzenledi.

Kadıköy Rıhtım'da saat 19.30'da çeşitli STK'ların çağrısı üzerine toplanan kadınlar, kadın cinayetlerini protesto etti.

Ellerinde döviz ve pankartlar bulunan kadınlar sloganlar attıktan sonra basın açıklaması yaptı. Polis ekiplerini güvenlik önlemi aldığı eylemin ardından kadınlar olaysız dağıldı.

 


- İstanbul
Kadıköy'de kadınlardan kadın cinayetleri eylemi
Kadıköy'de kadınlardan kadın cinayetleri eylemi
Kadıköy'de kadınlardan kadın cinayetleri eylemi
Kadıköy'de kadınlardan kadın cinayetleri eylemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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