Kadıköy'de kadınlardan kadın cinayetleri eylemi
KADIKÖY'de kadınlar, kadın cinayetlerini protesto eylemi düzenledi.
KADIKÖY'de kadınlar, kadın cinayetlerini protesto eylemi düzenledi.
- İstanbul
Kadıköy Rıhtım'da saat 19.30'da çeşitli STK'ların çağrısı üzerine toplanan kadınlar, kadın cinayetlerini protesto etti.Ellerinde döviz ve pankartlar bulunan kadınlar sloganlar attıktan sonra basın açıklaması yaptı. Polis ekiplerini güvenlik önlemi aldığı eylemin ardından kadınlar olaysız dağıldı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı