Kadıköy'de Kadınlar Günü tiyatro ile kutlandı

Kadıköy'ün farklı mahallelerinden bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü "Sıfır Noktasındaki Kadın' oyununu izleyerek kutladı.

Kadıköy'ün farklı mahallelerinden bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü "Sıfır Noktasındaki Kadın' oyununu izleyerek kutladı.

Kadıköy Belediyesinin Kozyatağı Kültür Merkezi'nde (KKM) düzenlediği etkinlikte bir araya gelen kadınlar Neval El Seddavi'nin kaleme aldığı "Sıfır Noktasındaki Kadın" kitabından uyarlanan aynı isimli oyunu izledi. Duende tiyatronun sahneye koyduğu "Sıfır Noktasındaki Kadın" oyununda İpek Taşdan'ın oynadı. Mısırlı bir kadının hayatının anlatıldığı oyun sonrasında, kadınlara bugünün anısına hediye takdim edildi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı salonda, izleyiciler birer koltuk boş bırakarak oturdu.

"Kadın gözüyle" fotoğraf sergisi açıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadın fotoğrafçıların çektiği fotoğraflardan oluşan "Kadın Gözüyle" Lotus Sanat karma fotoğraf sergisi de KKM salonunda açıldı. 8-21 Mart tarihleri arasında görülebilecek sergide, kadın emeğinin yansıtıldığı kareler yer alıyor.

Belediyeden kadın personeline eğlence

Kadınlar Günü nedeniyle Kadıköy Belediyesinin bahçesinde de kadın personele yönelik eğlence düzenlendi. Kadın üyelerden oluşan "İstanbul Kadın Orkestrası" yoğun çalışma temposundan bunalan kadın personele konser verdi. Kadınlar şarkılara eşlik ederek eğlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı