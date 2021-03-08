Kadıköy'de Kadınlar Günü tiyatro ile kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadıköy'de Kadınlar Günü tiyatro ile kutlandı

08.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:27
Kadıköy'de Kadınlar Günü tiyatro ile kutlandı

Kadıköy'ün farklı mahallelerinden bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü "Sıfır Noktasındaki Kadın' oyununu izleyerek kutladı.

Kadıköy'ün farklı mahallelerinden bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü "Sıfır Noktasındaki Kadın' oyununu izleyerek kutladı.

Kadıköy Belediyesinin Kozyatağı Kültür Merkezi'nde (KKM) düzenlediği etkinlikte bir araya gelen kadınlar Neval El Seddavi'nin kaleme aldığı "Sıfır Noktasındaki Kadın" kitabından uyarlanan aynı isimli oyunu izledi. Duende tiyatronun sahneye koyduğu "Sıfır Noktasındaki Kadın" oyununda İpek Taşdan'ın oynadı. Mısırlı bir kadının hayatının anlatıldığı oyun sonrasında, kadınlara bugünün anısına hediye takdim edildi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı salonda, izleyiciler birer koltuk boş bırakarak oturdu.

"Kadın gözüyle" fotoğraf sergisi açıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadın fotoğrafçıların çektiği fotoğraflardan oluşan "Kadın Gözüyle" Lotus Sanat karma fotoğraf sergisi de KKM salonunda açıldı. 8-21 Mart tarihleri arasında görülebilecek sergide, kadın emeğinin yansıtıldığı kareler yer alıyor.

Belediyeden kadın personeline eğlence

Kadınlar Günü nedeniyle Kadıköy Belediyesinin bahçesinde de kadın personele yönelik eğlence düzenlendi. Kadın üyelerden oluşan "İstanbul Kadın Orkestrası" yoğun çalışma temposundan bunalan kadın personele konser verdi. Kadınlar şarkılara eşlik ederek eğlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadıköy'de Kadınlar Günü tiyatro ile kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:31:34. #1.15#
title