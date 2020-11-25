KADIKÖY'DE "KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ"NDE EYLEM
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KADIKÖY'DE "KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ"NDE EYLEM

25.11.2020 20:38 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:42
KADIKÖY'DE

Can EROK/ İstanbul DHA Kadıköy'de, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle toplanan kadınlar, kadınlara yönelik şiddeti protesto etti.

Gamze ŞİMŞEK- Can EROK/ İstanbul DHA 

Kadıköy'de, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle toplanan kadınlar, kadınlara yönelik şiddeti protesto etti.25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yaklaşık 2 bin kadın, saat 19.00'da Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde toplandı. Kadınlar Birlikte Güçlü/25 Kasım İnisiyatifinin düzenlediği eyleme birçok kadın örgütü de katıldı. Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kadınlar, ellerindeki renkli dövizlerle sloganlar atarak, kadına şiddete hayır mesajı verdi. Eyleme katılan bir kadın, "Burada toplandık, her sene toplanıyoruz 25 Kasımda. Kadına şiddete karşı dayanışma günü bugün. Bu kadar kalabalığı görmek açıkçası beni çok duygulandırdı. Her sene zaten çok kalabalık oluyor. Kadınların bu kadar dayanışma içinde olduğunu görmek tüylerimi diken diken etti" Dedi. 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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