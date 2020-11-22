KADIKÖY'DE KADINA ŞİDDET EYLEMİ
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KADIKÖY'DE KADINA ŞİDDET EYLEMİ

22.11.2020 17:33 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:38
KADIKÖY'DE KADINA ŞİDDET EYLEMİ

Kadıköy'de toplanan kadınlar, kadın cinayetlerine farkındalık oluşturmak için eylem düzenledi.

-Kadıköy'de toplanan kadınlar, kadın cinayetlerine farkındalık oluşturmak için eylem düzenledi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde eylem düzenledi. Kadınlar, "Kadınlar eşit yaşayacak", "Asla yalnız yürümeyeceksin", "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" ve "Kadın cinayetlerini durduracağız" şeklinde sloganlar attı. Eyleme katılanlar arasında bulunan 2018 yılında cinayete kurban giden Aysun Yıldırım'ın annesi Hüsniye Yıldırım "Benim kızımı intihar süsü verildi. Önce kovuşturmaya yer yok denilerek dosyası kapatıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na başvurduk. Bizim dosyalarımızı inceleyince deliller ortaya çıktı. Savcılık da dosyayı yeniden açtı. Yapılan keşifte kızımın intihar etmediği ortaya çıktı" dedi. Eylemin ardından kadınlar olaysız bir şekilde dağıldı. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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