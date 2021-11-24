Kadıköy'de 'Kadın Yaşam Evi' hizmet vermeye hazır

Kadıköy Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Kadın Yaşam Evi" 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde hizmet vermeye başlıyor.

Kadıköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve geçtiğimiz yıl Ağustos ayında tanıtımı yapılan Kadın Yaşam Evi'nin hizmet vermek için Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan beklediği ruhsat çıktı. Proje 25 Kasım'dan itibaren hizmet vermeye başlıyor. Proje kapsamında, şiddete maruz bırakılan kadınlar 12 yaşından büyük oğlu veya özel gereksinime ihtiyacı olan çocukları ile birlikte kalabilecek.

Kadınlar oğullarından ayrılmasınlar diye

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü himayesinde hizmet vermeye başlayan Kadın Yaşam Evleri, kadın ve beraberindeki çocukların güçlendirilmesi ve şiddet döngüsünün sonlandırılması amacıyla hayata geçirildi. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Duygu Adıgüzel, projeye ilişkin yaptığı açıklamada: "Sığınma evlerine giden kadınlar, mevzuat gereği, 12 yaşından büyük oğullarını yanlarında götüremiyor, çocuklarını ya şiddet ortamında bırakmak ya da devlet korumasına vermek zorunda kalıyor. Sığınma evine özel gereksinimi olan çocuklarıyla kabul edilen kadınlar ise ortak yaşam kuralları gereği ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Şiddete maruz bırakılan kadınlar çocuğunu kurum bakımına vermek istemediği ve çocuğundan ayrılmak istemediği için şiddet ortamında hayatına devam ediyor. Bu nedenle, kadın ve beraberindeki çocukların güçlendirilmesi ve şiddet döngüsünün sonlandırılması amacıyla Kadın Yaşam Evi'ni hayata geçirdik. Kadıköy Belediyesi Kadın Yaşam Evleri'nde yeni yaşama adım atan kadınları güçlendirmek için meslek edindirme projeleri de yürüteceğiz" dedi.

Kadınlar ŞÖNİM tarafından yönlendirilecek

Diğer kurumlara emsal teşkil etmesi amaçlanan proje ile kentsel dönüşüm nedeniyle tapusu Belediyeye geçen daireler pilot çalışma olarak yaşam evine dönüştürüldü. Kadın ve çocuğuna tahsis edilen ve fatura giderleri ile ev eşyaları belediye tarafından karşılanan evde, kadınlar yeni bir yaşam kurana kadar, çocuklarından ayrılmak zorunda kalmadan konaklayabilecek. Bu evlerde konaklayacak kadın ve beraberindeki çocukların kabulü, Kadın Konukevleri yönetmeliğinde olduğu gibi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından uygun görülen ve yönlendirilen kadınlardan olacak. - İSTANBUL