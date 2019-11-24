24.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:32

Kadıköy'de 'Kadın Şiddeti'ne hayır eylemi

İSTANBUL - Kadın Meclisleri kadına şiddet ve kadın cinayetlerine karşı Kadıköy'de yaptığı eyleme yüzlerce kadın katıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde, Kadın meclisi ve kadına yönelik şiddete 'hayır' demek için bir araya gelen kadınlar; " Kadın cinayetlerini durduracağız, asla yalnız yürümeyeceksin, asla susmayacağız sloganları attılar. Ellerinde cinayete kurban giden kadınların fotoğrafları yer aldı. Çevik kuvvet ekipleri herhangi bir olaya hazır bekledi.

Basın açıklaması yapan Kadın meclisleri üyesi Dilber Sünnetçioğlu, "Erkeğin reddettiği, boşanmak istediği için öldürülüyor. Büyük acılar büyük mücadeleler gerektirir, bizde büyük mücadeledeyiz ta ki tek bir kadın kardeşimiz öldürülmeyene kadar mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA