KADIKÖY'DE KADIN CİNAYETİ, ÖZBEK EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
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KADIKÖY'DE KADIN CİNAYETİ, ÖZBEK EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK -Murat KORKMAZ/ KADIKÖY'de Özbekistan uyruklu Nasiba Mamatklova yine Özbekistan uyruklu olan eşi tarafından boğularak öldürüldü.

KADIKÖY'DE KADIN CİNAYETİ, ÖZBEK EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
03.06.2020 18:40 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:40

Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK -Murat KORKMAZ/  KADIKÖY'de Özbekistan uyruklu Nasiba Mamatklova yine Özbekistan uyruklu olan eşi tarafından boğularak öldürüldü. Eşini öldüren kişi polis gelene kadar cesedin başında bekledi.

Olay, Kadıköy Erenköy Mahallesi, Toktaş Sokaktaki 6 katlı binanın beşinci katında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre aralarında tartışma çıkan Özbekistan uyruklu çift arasında tartışma çıktı. T. Mamatklova eşi Nasiba Mamatklova'yı boğarak öldürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli polis ekipleri gelene kadar eşinin cesedinin başında bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nasiba Mamatklova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan T. Mamatklova Kadıköy ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine götürüldü. Orada bulunan bir kişi, "Burada Türkmenler yaşıyordu 5 kişi pandemi sürecinden önce. Ama şu an 3 kişilermiş. 2 erkek bir kadın yaşıyorlardı. Kadın evde ölü bulunmuş. Herhalde yanındaki adam da diğer adamı şikayet etmiş. Bir kişiyi gözaltına aldılar. Diğer adamı da karakola götürdüler. Ceset hala içeride." dedi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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