Kadıköy'de kaç kişi gözaltına alındı? Kadıköy Boğaziçi Üniversitesi olaylarında kaç kişi gözaltına alındı?
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Kadıköy'de kaç kişi gözaltına alındı? Kadıköy Boğaziçi Üniversitesi olaylarında kaç kişi gözaltına alındı?

03.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:43
Kadıköy'de kaç kişi gözaltına alındı? Kadıköy Boğaziçi Üniversitesi olaylarında kaç kişi gözaltına alındı?

Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanması olduktan sonra kaç kişi gözaltına alındı? Kadıköy'de kaç kişi gözaltına alındı? Kadıköy Boğaziçi Üniversitesi olaylarında kaç kişi gözaltına alındı?

Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla Kadıköy'de toplanan gruba müdahale eden polis, Kadıköy, Sarıyer ve Beşiktaş'ta kaç kişi gözaltına alındı? Kadıköy Boğaziçi Üniversitesi olaylarında kaç kişi gözaltına alındı? İşte detaylar haberimizde...

KADIKÖY'DE KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?

Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla Kadıköy'de toplanan gruba müdahale eden polis, Kadıköy, Sarıyer ve Beşiktaş'ta 104 kişiyi gözaltına aldı.

KADIKÖY BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ OLAYINDA KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Kayyum rektör istemiyoruz" sloganı ile Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanma çağrısı yapılması üzerine belirlenen noktalarda gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, saat 17.30 sıralarında toplanmaya başlayan yaklaşık 250-300 kişilik gruba Kadıköy Kaymakamlığınca alınan açık ve kapalı alanlardaki 7 günlük toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağının hatırlatıldığı anlatılarak, uyarıları dinlemeyen ve mukavemette bulunan şahıslara müdahale edildiği kaydedildi.

Daha sonra başka noktalarda tekrar toplanan gruptakilerin dağılmaları anında emniyet araçlarına ve çevreye zarar verdikleri belirtildi.

Açıklamada, Kadıköy'deki gösteriler sırasında 93 kişi, Beşiktaş ve Sarıyer'de de alınan emniyet tedbirlerinde Kadıköy'deki gösterilere katılmak isteyen 11 kişinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer'de toplamda 104 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar ile ilgili işlemler devam etmektedir." denildi.

Öte yandan, Kadıköy'deki olaylar sırasında bazı göstericiler tarafından darbedildiği belirtilen M.C.A. ve B.G.'nin Kadıköy Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldığı bildirildi.

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