Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptan bazı kişiler gözaltına alındı
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Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptan bazı kişiler gözaltına alındı

Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptan bazı kişiler gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Adem Koç - Haberler | Güncel

Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.

Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.

Halitağa Caddesi'nde bir araya gelerek basın açıklaması yapan ve slogan atan bir grup, izinsiz yürümek istedi.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirterek gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Uyarılara rağmen dağılmayıp slogan atan ve polise direnen gruptakilerden bazıları gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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