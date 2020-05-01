Kadıköy'de izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale edildi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Kadıköy İskele Meydanı'nda izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, 11 kişiyi gözaltına aldı.