KADIKÖY'DE İZİNSİZ 1 MAYIS GÖSTERİSİNE GÖZALTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- KADIKÖY'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle eylem yapan grup üyeleri gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- KADIKÖY'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle eylem yapan grup üyeleri gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle toplanan grup, Söğütlüçeşme caddesinden Kadıköy İskele meydanına yürüdü. Pankart ve dövizler açan grup sloganlar atarak Eminönü iskelesine geldi. Polis eylemin yasal olmadığını, sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı. Uyarılara rağmen slogan atmaya devam eden gruba polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan grup üyeleri polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA