KADIKÖY'DE İTFAİYECİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ MERDİVEN KAZASI SONRASINDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

KADIKÖY'de itfaiyenin tatbikatı sırasında metrelerce uzunluktaki merdiven kırıldı.

KADIKÖY'de itfaiyenin tatbikatı sırasında metrelerce uzunluktaki merdiven kırıldı. Merdiven karşı binaya da çarparken yaralanan 2 itfaiyeciden biri hastanede hayatını kaybetti. Merdiven kazasının hemen ardından çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Mahmutbaba Sokak'ta bulunan Kadıköy İtfaiye İstasyonunda, saat 11.00 sıralarında itfaiye erleri tatbikat yaparken merdivenleri kırıldı. Merdivenin kırılmasıyla iki itfaiye eri istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düştü. Yaralı itfaiyecilerden biri Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri ise olay yerine yakın olan bir özel hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan itfaiyecilerden Emircan Çolak hayatını kaybetti. Merdiven kazası sonrası çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde metrelerce uzunluktaki merdivenin kırıldığı kısım ve kırılan kısmın düştüğü alan yer alıyor.

Kaynak: DHA