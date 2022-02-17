Kadıköy'de istifa sesleri!

Fenerbahçe-Slavia Prag mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.

Uefa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Slavia Prag ile karşılaşan Fenerbahçe'de tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Çekya ekibi müsabakanın 61 ve 63. dakikalarında attığı gollerle 3-1 öne geçerken, Fenerbahçe tribünleri Başkan Ali Koç için istifa sloganları attı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor