Kadıköy'de istifa sesleri!
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe-Slavia Prag mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.
Fenerbahçe-Slavia Prag mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.
Uefa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Slavia Prag ile karşılaşan Fenerbahçe'de tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Çekya ekibi müsabakanın 61 ve 63. dakikalarında attığı gollerle 3-1 öne geçerken, Fenerbahçe tribünleri Başkan Ali Koç için istifa sloganları attı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor