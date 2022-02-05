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Kadıköy'de istifa protestosu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kadıköy'de istifa protestosu

Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç'u, Başakşehir müsabakasının 60. dakikasında istifaya davet etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç'u, Başakşehir müsabakasının 60. dakikasında istifaya davet etti.

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan mücadelenin 60. dakikasında sarı-lacivertli tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki göstererek, tribünlerden, 'Söylesene Ali Başkan bu takım niye oynamıyor' tezahüratlarında bulundu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kadıköy'de istifa protestosu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Fenerbahçe, Başakşehir, İstifa, Spor, Güncel, Haber

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