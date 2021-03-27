KADIKÖY'DE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHİNE PROTESTO

İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi Kadıköy'de protesto edildi.

İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi Kadıköy'de protesto edildi.

İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesini protesto etmek için çok sayıda kadın, Kadıköy İskele Meydanı'nda eylem yaptı.

Göstericiler, alana ses sistemi sokmak ve aranmadan girmek isteyince polis ekipleriyle aralarında gerginlik çıktı. Eylemcilerin ses sistemini alana sokmasının ardından protesto gösterisi yapıldı. İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesine tepki gösteren grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı