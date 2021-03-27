KADIKÖY'DE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHİNE PROTESTO
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KADIKÖY'DE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHİNE PROTESTO

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi Kadıköy'de protesto edildi.

Maskeyi mendil yapan sosyal medya fenomenleri koronayı hiçe sayıp halay çekti
Maskeyi mendil yapan sosyal medya fenomenleri koronayı hiçe sayıp halay çekti
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi

İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi Kadıköy'de protesto edildi.

İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesini protesto etmek için çok sayıda kadın, Kadıköy İskele Meydanı'nda eylem yaptı.

Göstericiler, alana ses sistemi sokmak ve aranmadan girmek isteyince polis ekipleriyle aralarında gerginlik çıktı. Eylemcilerin ses sistemini alana sokmasının ardından protesto gösterisi yapıldı. İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesine tepki gösteren grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

KADIKÖY'DE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHİNE PROTESTO
KADIKÖY'DE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHİNE PROTESTO
KADIKÖY'DE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHİNE PROTESTO
KADIKÖY'DE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHİNE PROTESTO
KADIKÖY'DE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHİNE PROTESTO
KADIKÖY'DE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHİNE PROTESTO
KADIKÖY'DE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHİNE PROTESTO
KADIKÖY'DE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHİNE PROTESTO
KADIKÖY'DE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHİNE PROTESTO
KADIKÖY'DE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHİNE PROTESTO

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Semih Yalçın Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Esra Erol Jason Statham Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KADIKÖY'DE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHİNE PROTESTO - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 18:07:40. #1.15#
title