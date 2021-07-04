KADIKÖY'DE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ EYLEMİ
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KADIKÖY'DE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ EYLEMİ

KADIKÖY'DE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ EYLEMİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA Kadıköy'de toplanan yaklaşık 300 kadın, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin eylem yaptı.

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA 

Kadıköy'de toplanan yaklaşık 300 kadın, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin eylem yaptı.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri öncülüğünde yaklaşık 300 kadın, saat 18.00'de Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde toplandı. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini protesto eden grup ellerindeki bayraklarla slogan attı. Yapılan basın açıklamalarının ardından grup sessizce dağıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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