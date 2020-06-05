Kadıköy'de İstanbul Otobüs AŞ'ye ait otobüsün çarptığı kişi feci şekilde can verdi
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Kadıköy'de İstanbul Otobüs AŞ'ye ait otobüsün çarptığı kişi feci şekilde can verdi

Kadıköy'de İstanbul Otobüs AŞ'ye ait otobüsün çarptığı kişi feci şekilde can verdi Kadıköy'de seyir halinde olan İstanbul Otobüs AŞ'ye ait bit otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa çarptı.

05.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:54

Kadıköy'de İstanbul Otobüs AŞ'ye ait otobüsün çarptığı kişi feci şekilde can verdi

İSTANBUL - Kadıköy'de seyir halinde olan İstanbul Otobüs AŞ'ye ait bit otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa çarptı. Vatandaş olay yerinden hayatını kaybederken, otobüs şoförünün olay yerinden gitmesi dikkat çekti. Polis, otobüsü ve şoförünü bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında yaşandı. Kadıköy - Üsküdar seferini yapan İstanbul Otobüs AŞ'ye ait bir otobüs, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Mustafa Efiloğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş yere yığılırken, otobüs şoförünün ise olay yerinde beklemeden otobüsü ile gittiği iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, otobüsün çarptığı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine şeritler çeken polis, trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi, olay yerine gelen ambulans ile götürüldü. Polis, otobüsü ve şoförünü bulmak için çalışma başlattı.

Kaza anını gören Alparslan Bayraktar isimli bir vatandaş, "Adam karşıdan geliyordu. Ayağı takıldı, yere düştü. Otobüs de kafasının üzerinden geçti gitti. Otobüs 5 dakika kadar bekledi, sonra gitti" dedi.

Kadıköy'de İstanbul Otobüs AŞ'ye ait otobüsün çarptığı kişi feci şekilde can verdi

Kaynak: İHA

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