Kadıköy'de İSKİ'nin arıtma tesisinden bırakılan su denizin rengini değiştirdi - Haberler
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Kadıköy'de İSKİ'nin arıtma tesisinden bırakılan su denizin rengini değiştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSKİ Atıksu Ön Arıtma Tesisi'nden denize bırakılan su, Kadıköy Moda Sahil kesiminde deniz renginin değişmesine neden oldu.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - İski Atık Su Ön Arıtma Tesisi'nden denize bırakılan su, Kadıköy Moda Sahil kesiminde deniz renginin değişmesine neden oldu. Deniz renginde yaşanan değişim havadan görüntülendi.

Kadıköy'de faaliyet gösteren İSKİ Atıksu Ön Arıtma Tesisi'nden denize bırakılan atık sular sonrası Moda Sahili'nin kıyı kesiminde denizin rengi değişti. Kahverengi tonlarına bürünen denizden ağır kokularda gelmeye başladı. Denizde oluşan renk değişimini gören vatandaşlar ise çözüm bulunmasını istedi.

"KAHVERENGİYE BÜRÜNMÜŞ"

Sahilde yürüyüş yapan Emirhan Şan isimli genç, "Burada atıklar denize vuruyor, denizin renginde değişme yaşanıyor. Bu konuda önlem alınması lazım. Denizlerimizi kirletmeyelim. Kahverengiye bürünmüş. Bu konuda yetkililer bir düzenleme içerisine girerse seviniriz" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/ İHA)

Kadıköy'de İSKİ'nin arıtma tesisinden bırakılan su denizin rengini değiştirdi

Kadıköy'de İSKİ'nin arıtma tesisinden bırakılan su denizin rengini değiştirdi

Kadıköy'de İSKİ'nin arıtma tesisinden bırakılan su denizin rengini değiştirdi

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