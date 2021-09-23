Kadıköy'de ısıtıcıların yer aldığı alanda alev çıktı

Ülker Stadyumu çatısındaki ısıtıcıların yer aldığı alanda çıkan alev panik yarattı.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşmanın 18'inci dakikasında Fenerium Üst Tribünü'nde yer alan ısıtıcıların girişindeki hattın bir tanesini alev aldı. Yanan parçalar zemine doğru düşmeye başlarken görevlilerim müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.