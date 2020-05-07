Kadıköy'de İSFALT'ın altyapı çalışması sırasında atık su borusu patladı
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Kadıköy'de İSFALT'ın altyapı çalışması sırasında atık su borusu patladı

Kadıköy'de İSFALT'ın altyapı çalışması sırasında atık su borusu patladı
07.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:11

Kadıköy'de İSFALT'ın altyapı çalışması sırasında atık su borusu patladı Kadıköy'de iddiaya göre İSFALT ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında atık su borusu patladı.

Kadıköy'de İSFALT'ın altyapı çalışması sırasında atık su borusu patladı

İSTANBUL - Kadıköy'de iddiaya göre İSFALT ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında atık su borusu patladı. Patlama nedeniyle yolun bir kısmın su basarken çalışmalara ara verildi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de Rıhtım Caddesi üzerinde iddiaya göre İSFALT ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında atık su borusu patladı. Borunun patlamasıyla yolda çalışma yapılan kısmı su bastı. Borunun patlaması nedeniyle ekipler çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kadıköy'de İSFALT'ın altyapı çalışması sırasında atık su borusu patladı

Kaynak: İHA

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