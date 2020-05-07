Kadıköy'de İSFALT'ın altyapı çalışması sırasında atık su borusu patladı

Kadıköy'de iddiaya göre İSFALT ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında atık su borusu patladı.

Kadıköy'de iddiaya göre İSFALT ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında atık su borusu patladı. Patlama nedeniyle yolun bir kısmın su basarken çalışmalara ara verildi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de Rıhtım Caddesi üzerinde iddiaya göre İSFALT ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında atık su borusu patladı. Borunun patlamasıyla yolda çalışma yapılan kısmı su bastı. Borunun patlaması nedeniyle ekipler çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA