Kadıköy'de İnşaatta Kurtarma Operasyonu (1)
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHAKadıköy'de bir inşaatta çalışan bir işçi, yaklaşık 10 metre derinliğinde çukura düştü.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Kadıköy'de bir inşaatta çalışan bir işçi, yaklaşık 10 metre derinliğinde çukura düştü. İtfaiyenin işçiyi kutarma çalışmaları devam ediyor.
Bahariye Caddesinde kurtarma çalışmaları nedeniyle tramvay seferleri durduruldu.
Görüntü Dökümü:
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-İtfaiyenin görüntüsü
-İnşaatan görüntü
-İşçinin görüntüsü
-Kurtarma çalışamaları
-Genel görüntüler