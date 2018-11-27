Kadıköy'de İnşaatta Kurtarma Operasyonu (1)
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Kadıköy'de İnşaatta Kurtarma Operasyonu (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHAKadıköy'de bir inşaatta çalışan bir işçi, yaklaşık 10 metre derinliğinde çukura düştü.

Kadıköy'de İnşaatta Kurtarma Operasyonu (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kadıköy'de bir inşaatta çalışan bir işçi, yaklaşık 10 metre derinliğinde çukura düştü. İtfaiyenin işçiyi kutarma çalışmaları devam ediyor. 

Bahariye Caddesinde kurtarma çalışmaları nedeniyle tramvay seferleri durduruldu.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin görüntüsü

-İnşaatan görüntü

-İşçinin görüntüsü

-Kurtarma çalışamaları

-Genel görüntüler

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