Kadıköy'de İlk Yarı Tek Gol
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Kadıköy'de İlk Yarı Tek Gol

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

Kadıköy'de İlk Yarı Tek Gol

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Hasan Ali'nin şutunu kaleci Hopf çeldi. Dönen topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Soldado'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri dönerken, savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

20. dakikada Hasan Ali'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Alper Potuk'un ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

31. dakikada Valbuena'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Hasan Ali'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45. dakikada sağ kanatta topla buluşan Jailton'un içeri çevirdiği topa ceza yayı içerisinde Dirar, ters bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Volkan'ın önde yakalanmasıyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

KÜNYE

Stat: Ülker

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xx, Mehmet Topal xx, Neustadter xx, Hasan Ali xx, Oğuz Kaan xx, Josef xx, Dirar xx, Alper xxx, Valbuena xxx, Soldado xx

Yedekler: Kameni, Erten, Fernandao, Eljif Elmas, Batuhan Yılmaz, Muhammed Samed Sarıkoç, Serhat Kot, Aatif

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Claro xx, Palitsevich xx, Uğur Çiftçi xx, Issah xx (Diallo dk. 28 x), Khalili xx, Ahmet İlhan Özek xx, Sessegnon xx, Alper Uludağ xx (Deniz Yılmaz dk. 24 x), Jailton xxx

Yedekler: Taha, Numan, Yıldırım Mert, Milinkovic, Diallo, Pogba, Aydın Karabulut, Zeki Yavru

Teknik Direktör: Ümit Özat

Gol: Dirar (dk. 45 k.k) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Issah, Palitsevich, Jailton (Gençlerbirliği)

(Bora Akyol-Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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