Kadıköy'de İlk Yarı Tek Gol
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Hasan Ali'nin şutunu kaleci Hopf çeldi. Dönen topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Soldado'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri dönerken, savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
20. dakikada Hasan Ali'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Alper Potuk'un ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.
31. dakikada Valbuena'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Hasan Ali'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45. dakikada sağ kanatta topla buluşan Jailton'un içeri çevirdiği topa ceza yayı içerisinde Dirar, ters bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Volkan'ın önde yakalanmasıyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
KÜNYE
Stat: Ülker
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx
Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xx, Mehmet Topal xx, Neustadter xx, Hasan Ali xx, Oğuz Kaan xx, Josef xx, Dirar xx, Alper xxx, Valbuena xxx, Soldado xx
Yedekler: Kameni, Erten, Fernandao, Eljif Elmas, Batuhan Yılmaz, Muhammed Samed Sarıkoç, Serhat Kot, Aatif
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Claro xx, Palitsevich xx, Uğur Çiftçi xx, Issah xx (Diallo dk. 28 x), Khalili xx, Ahmet İlhan Özek xx, Sessegnon xx, Alper Uludağ xx (Deniz Yılmaz dk. 24 x), Jailton xxx
Yedekler: Taha, Numan, Yıldırım Mert, Milinkovic, Diallo, Pogba, Aydın Karabulut, Zeki Yavru
Teknik Direktör: Ümit Özat
Gol: Dirar (dk. 45 k.k) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Issah, Palitsevich, Jailton (Gençlerbirliği)
(Bora Akyol-Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)