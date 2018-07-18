Kadıköy'de İlginç Hırsızlık Kamerada

Kadıköy'de otoparkın demir bariyeri çalındı.

Hırsızın bariyeri sökmek isterken yere düşmesi de kameraya yansıdı.

Haber: Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL

Kadıköy'de bir iş yerinin otopark kapısındaki güvenlik bariyeri çalındı.

Olay geçtiğimiz hafta için Feneryolu Mahallesi'nde yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, gece saatlerinde gelen bir kişi yanındaki çocukla beraber güvelik bariyerinin olduğu yere yöneldi. El arabasını yol kenarına bırakan hırsız, bariyeri zorlayarak yerinden çıkarmaya çalışıyor. Bu sırada dengesini kaybeden hırsız yere düşüyor. Hırsız demir bariyeri alarak olay yerinden hızla uzaklaşıyor.