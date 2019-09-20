Kadıköy'de iklim festivali düzenlendi

20.09.2019 20:08

Dünya genelinde gerçekleşen küresel iklim grevine destek veren sivil toplum kuruluşları, Kadıköy'de iklim festivali düzenledi.

İklim krizine karşı somut adımların atılması talebiyle "Sıfır Gelecek" kampanyası adı altında bir araya gelen grup, Kadıköy İskelesi önünde toplandı. Katılımcılar, burada yapılan basın açıklamasının ardından Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen iklim festivali alanına geldi.

Yoğurtçu Parkı'ndaki etkinlik alanında basın açıklaması yapan Atlas Tarafoğlu, iklim krizi için buluştuklarını belirterek, "İklim krizi büyük nesillerin küçük nesilleri düşünmediği için ortaya çıkan yıkım felaketi. Burada yaklaşık 5 bin kişiyiz. 5 bin kişi bir iklim grevi için çok iyi bir sayı." dedi.

Tarafoğlu, burada düzenlenen konser ve çeşitli etkinliklerin saat 22.00'a kadar devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA