Kadıköy'de ikinci alzheimer merkezi açılıyor
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Kadıköy'de ikinci alzheimer merkezi açılıyor

Kadıköy Belediyesi'nin 19 Mayıs Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi'nin ardından Göztepe'de hizmete girecek olan Kadıköy'ün ikinci Alzheimer Merkezi hazırlıklarını tamamladı.

Kadıköy'de ikinci alzheimer merkezi açılıyor
02.07.2020 10:31 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:39

Yeni koronavirüs nedeniyle açılışı ertelenen Göztepe Sosyal Hizmet ve Alzheimer Merkezinden, Kadıköy'de ikamet eden 1. ve 2. evre Alzheimer hastaları ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Kadıköy Belediyesi, Göztepe Mahallesinde yer alan 3 katlı tarihi bir binayı kiralayarak Sosyal Hizmet ve Alzheimer Merkezi olarak düzenledi. Pandemi nedeniyle açılışı ertelenen Alzheimer Merkezi, Kadıköy'de ikamet eden, hastalığın 1 veya 2'nci evresinde olan 100 Alzheimer hastasına hizmet verecek. Hastalarının tüm gün yararlanabilecekleri Alzheimer Merkezi'nde, 'tıbbı bakım hizmeti' yer almayacak.

SOSYAL HİZMET MERKEZİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Göztepe'deki binanın bir kısmı ise Sosyal Hizmet Merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Merkezde sosyo-ekonomik ihtiyaç sahibi gruplara yönelik psiko-sosyal destek, sosyo-ekonomik destek, psikolojik danışmanlık, güçlendirme hizmeti veriliyor; atölye ve eğitim çalışmaları yapılıyor.

BAŞKAN ODABAŞI: HASTA VE HASTA YAKINLARININ YAŞAM KALİTESİ ARTACAK

Sosyal Hizmet ve Alzheimer Merkezine ilişkin bilgi veren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı şöyle konuştu: "Kadıköy önemli oranda 65 yaş üstü yurttaşlarımızın yaşadığı bir ilçe. Biz de onların hayatlarını daha sağlıklı, mutlu ve verimli geçirmeleri için elimizden gelen çalışmaları yapıyor, onların önceliklerini gözetiyoruz. Pandemi süreci boyunca evlerinden çıkamayan, 65 yaş üstü bireylerin sıcak yemek, ilaç ve yiyecek alışverişi taleplerini karşıladık. Onların yüzündeki gülümseme ve huzur bizim çok kıymetli. Göztepe Alzheimer Merkezi ile Kadıköy'de ikamet eden, 100 Alzheimer hastasına hizmet vereceğiz. Merkezimiz sayesinde hastalar ve hasta yakınlarının hem yaşam kalitesi artacak hem de verimli zaman geçirecekler. Salgın nedeniyle açılışımızı ertelemiştik. Sosyal Hizmet Merkezimiz hizmet vermeye başladı. Alzheimer Merkezi de en kısa zamanda son düzenlemeleri yaparak hizmet vermeye başlayacak."

HEM AKTİVİTE HEM EGZERSİZ

19 Mayıs ve Göztepe mahallelerinde bulunan Alzheimer Merkezlerinde hastaları yaşama bağlamak, günlük yaşam faaliyetlerini keyifli geçirmelerini sağlamak ve zihinsel rehabilitasyon çalışmaları ile hastalığın evre atlamasını geciktirmek amaçlanıyor. Göztepe Sosyal Hizmet ve Alzheimer Merkezinde, 19 Mayıs Alzheimer Merkezinde olduğu gibi, psikomotor becerilerin aktif kalması için zihinsel ve fiziksel aktivitelerin yer alması planlanıyor. Bunun yanı sıra germe-gevşeme egzersizleri, yürüyüş programları, top egzersizleri gibi egzersizlerle hastaların bedensel sağlıklarının da korunması amaçlanıyor.

İLK ALZHEIMER MERKEZİ, 2017 YILINDA 19 MAYIS MAHALLESİNDE AÇILMIŞTI

Kadıköy'de Alzheimer hastalarına ve hasta yakınlarına yönelik ilk hizmet 2017 yılında 19 Mayıs mahallesinde açılan "19 Mayıs Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi" ile başladı. 80 kişilik hasta kapasitesine sahip olan merkezde, 1. ve 2. evrede bulunan hastalara yönelik hizmetin yanı sıra hasta yakınlarına da psikolojik destek ve çalışmalar yürütülüyor. Binanın ilk katında Alzheimer hastalarına hizmet verilirken, ikinci kat 'Sosyal Yaşam Evi' olarak kullanılıyor. Pandemi sürecinde hizmetlerine ara verilen 19 Mayıs Alzheimer Merkezi, kurulduğu günden bugüne kadar 350 hastaya hizmet verdi, seminer, atölye çalışmaları, psikolojik danışmanlık, destekleme programları ve etkinliklerle yaklaşık 3500 hasta yakınına dokundu.

Alzheimer Merkezlerinden hizmet alabilmek için hastanın Alzheimer hastalığı olduğunu gösteren tıbbi belgesinin olması, Kadıköy'de ikamet etmesi ve hastalığın 1 veya 2'nci evresinde olması gerekiyor.

Kaynak: Bültenler

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