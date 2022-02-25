Kadıköy'de İETT otobüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Kadıköy'de İETT otobüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

AA, Metin Tokgöz - Güncel
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Kadıköy'de İETT otobüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Kadıköy'de İETT otobüsünün çarptığı otomobilde sıkışan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de İETT otobüsünün çarptığı otomobilde sıkışan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi'nde ilerleyen Volkan Y'nin idaresindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, Bengi S'nin kullandığı park halindeki 34 CCE 371 plakalı otomobile, yola çıktığı sırada çarptı. Kazada, sürücü araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddeden D-100 kara yolu istikametine doğru oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

İnönü Caddesi, Kadıköy, Mayıs, İETT, Güncel, Haberler

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