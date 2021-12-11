Kadıköy'de İETT otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Kadıköy'de İETT otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda seyir halinde olan Ersin D. yönetimindeki 34 EOA 729 plakalı otomobil, Yenisahra durağında yolcu almak için bekleyen 34 RB 9849 plakalı İett'ye bağlı özel halk otobüsüne çarptı.

Kazanın etkisiyle otomobilin motor kısmında çıkan ufak çaplı yangın çevredekiler tarafından söndürülürken haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücü Ersin D. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kadıköy'de İETT otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kadıköy'de İETT otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kadıköy'de İETT otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri

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