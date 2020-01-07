Kadıköy'de İETT otobüsünde yangın çıktı
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Kadıköy'de İETT otobüsünde yangın çıktı

Kadıköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

07.01.2020 08:18 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:20

'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde sefere başlamak üzere peronlara doğru seyir halinde olan Ali A. idaresindeki 34 TN 2386 plakalı İETT otobüsünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Şoför tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ekiplerince otobüsteki yangın söndürüldü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kadıköy'de İETT otobüsünde yangın çıktı
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