Kadıköy'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Haberler
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Kadıköy'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel
Kadıköy'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Kadıköy'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kadıköy'de İett otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bostancı Köprüsü'nde seyir halindeki 34 GH 7612 plakalı İETT otobüsü, Sanayi durağında yolcu alan 34 M 3432 plakalı minibüse çarptı. Minibüs de önündeki 34 M 4107 plakalı minibüse, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle İETT otobüsünün şoförü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle Bostancı Köprüsü'nde yaklaşık bir saat trafik akışında yoğunluk yaşandı.

AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri
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