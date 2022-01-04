KADIKÖY'DE İÇİNDE 10 BİN DOLAR DEĞERİNDE CİHAZ BULUNAN ÇANTAYI BÖYLE ÇALDI

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de kurumsal bir firma çalışanının bir anlık dalgınlığını fırsat bilen şüpheli, içinde 10 bin dolar değerinde elektronik cihazların bulunduğu çantayı alarak gözden kayboldu. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 30 Aralık Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Kadıköy Göztepe'de yaşandı. Kurumsal bir firma çalışanı, malzemelerinin bir kısmını aracına yüklerken, içinde bilgisayar ve ölçüm cihazı bulunan çantayı ise duvarın üzerine bıraktı. Cadde üzerinde yürüyen bir kişi ise firma çalışanının içeri girdiğini fırsat bilerek, içinde 10 bin dolar değerinde elektronik cihaz bulunan çantayı aldı. Çantayla sokakta yürüyen şüpheli, Göztepe Marmaray İstasyonu'na girerek gözden kayboldu. Hırsızlık anı ve şüphelinin çantayla birlikte yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, firma ise çalınan cihazları bulan kişiye ödül vereceğini söyledi.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerde, şüphelinin caddede yürüdüğü, ardından yolun karşısına geçtiği ve etrafa aldırış etmeden çantayı alıp tekrar yürümeye başladığı görülüyor.